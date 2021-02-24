Бактрансагентство о ситуации на дорогах

Просим участников движения быть внимательными

Снежные погодные условия, наблюдающиеся со вчерашнего вечера, затруднили движение транспортных средств на столичных дорогах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (BNA).

"В частности, на спусках, мостах и на выходах из туннелей наблюдается гололедица. По этой причине в настоящее время отмечается плотность движения транспортных средств в основном на проспектах Гейдара Алиева (центральная второстепенная дорога) и Зии Буниятова.

"Автобусы по всем регулярным маршрутным линиям выведены на линии в соответствии с графиком. В целях безопасности и с учетом метеорологических факторов пассажирские автобусы движутся на минимальной скорости.

В Центре обмена транспортом "Кёроглу" принимаются соответствующие меры для обеспечения комфортного и безопасного движения пассажиров и автобусов.

Еще раз просим участников движения быть внимательными, водителей соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы. В то же время, мы рекомендуем пешеходам в обязательном порядке использовать пешеходные переходы", - заявили в ведомстве.