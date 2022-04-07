Бакметрополитен приобрел три новых хозяйственных поезда

Бакинский метрополитен ввел в эксплуатацию три новых хозяйственных поезда (мотовоза).

Бакинский метрополитен ввел в эксплуатацию три новых хозяйственных поезда (мотовоза).

Как сообщает Report, поезда были изготовлены на предприятии ООО "Вилен" в России на основе технических условий Азербайджана.

При этом были учтены климатические условия Баку, гидрогеологические условия метрополитена, рельеф, состояние плана и профиля дороги, особенности выполняемых работ.

Хозяйственные поезда оснащены дизельным двигателем Cummins, отвечающим самым высоким требованиям современных экологических стандартов, а также механической коробкой передач с дистанционным управлением.

В настоящее время в Бакинском метрополитене насчитывается 27 хозяйственных поездов. 5 из них были приобретены в 2014-2017 годах. Парк мотовозов в основном состоит из машин старого поколения, и с учетом потребностей "Фиолетовой линии" ожидается, что процесс обновления парка продолжится в ближайшие годы.