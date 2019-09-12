Бакметрополитен: Названия станциям даются в соответствии с их местоположением

Выбор названий новых станций ЗАО "Бакинский метрополитен" находится в ведении соответствующей комиссии при Кабинете министров Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава пресс-службы Бакинского метро Бахтияр Мамедов.

"Мы представляем наши предложения этой комиссии, которая рассматривает и передаст на подписание премьер-министру", - сказал он.

По его словам, согласно мировой практике, названия станциям метро присваиваются в соответствии с их местоположением: "Если не найдется подходящего названия по местоположению, можно дать стороннее название".