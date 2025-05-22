Бакинское метро сократило интервал движения в часы пик

Бакинское метро впервые за 16 лет сократило интервалы движения в часы пик

ЗАО "Бакинский метрополитен" впервые за последние 16 лет добилось сокращения интервала.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, количество пар поездов увеличено с 30 до 32, тем самым внедрен более интенсивный график движения.

В результате интервал между поездами в часы пик сокращен до 1 минуты 52 секунд.

В последний раз количество поездов на линиях метрополитена было увеличено в 2009 году. С тех пор система работает с интенсивностью максимум 30 пар поездов в час. Предпринятый в 2025 году шаг считается прорывом стратегического значения.