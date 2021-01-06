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Бакинское метро не перевозило пассажиров 202 дня прошлого года

Бакинское метро не перевозило пассажиров 202 дня прошлого года С 19 октября по сей день бакинское метро закрыто в целях предотвращения распространения вируса COVID-19
Инфраструктура
6 января 2021 г. 12:18
Бакинское метро не перевозило пассажиров 202 дня прошлого года
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ЗАО "Бакинский метрополитен" по плану в 2020 году должно было обслужить 228 млн пассажиров. Однако в список мер, принимаемых во имя здоровья и безопасности граждан, включено и приостановление процесса пассажироперевозок в метро.

За год подземным транспортом перевезено 74 709 237 пассажиров. Это на 153 290 763 человека или на 67,2% меньше, чем запланировано.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

В течение года перевозка пассажиров в бакинском метро несколько раз приостанавливалась. За последние три дня марта метрополитен обслуживал граждан только с 7 до 9 часов утра и с 5 до 8 часов вечера. С 22:00 31 марта метрополитен приостановил деятельность и вновь открыл свои двери для пассажиров 9 мая. С 4 июня не работал по субботам и воскресеньям. С 00:00 4 июля деятельность по перевозке пассажиров была приостановлена во второй раз. В этот раз метрополитен вновь открылся 14 сентября. С 19 октября по сей день бакинское метро закрыто в целях предотвращения распространения вируса COVID-19.

Таким образом, в течение 2020 года метрополитен не перевозил пассажиров в течение 202 дней.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu ötən ilin 202 günündə sərnişin daşımayıb

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