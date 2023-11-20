Бакинский порт разрабатывает концепцию создания добавленной стоимости в экономике

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" работает над концепцией создания добавленной стоимости в экономике страны.

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" работает над концепцией создания добавленной стоимости в экономике страны.

Об этом Report заявил начальник отдела стратегического планирования и развития ЗАО Худаяр Гасанли.

"В связи с этим во второй фазе Бакинского порта рассматриваются возможности расширения зернового терминала, строительства интермодального и мультимодального терминалов, формируются услуги, создающие добавленную стоимость", - сказал он.

По словам Гасанли, после завершения второй фазы в Бакинском порту будет переваливаться до 25 млн тонн грузов в год, через порт смогут проходить 500 тыс. контейнеров TEU.