Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор

Интервью директора департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяра Гасанли информационному агентству Report:

- Каковы новые вызовы в области логистики в регионе на фоне изменения геополитической ситуации в мире? На сколько прогнозируется увеличение объема грузов, привлекаемых в Средний коридор?

- В рамках коридора Восток-Запад северный коридор, проходящий через Казахстан и Россию, был самым загруженным транспортным коридором. Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), пролегающий через страны Центральной Азии, Азербайджана и Черноморского побережья, является относительно новой транспортно-логистической цепочкой в коридоре Восток-Запад. Несмотря на относительную новизну Среднего коридора, грузоперевозки по которому начались с 2018 года, за последние 3-5 лет мы наблюдаем их значительный рост.

С помощью пилотных проектов были изучены возможности этого коридора, выяснены, какие проблемы возникали при грузоперевозках в коридоре, обеспечены более быстрый переход и оптимальные логистические решения в соответствии с существующими возможностями. В связи с новой геополитической ситуацией созданы большие шансы, возможности для привлечения в Средний коридор региональных грузопотоков и международных грузов из Китая и в Китай. Привлечение новых международных грузов в Средний коридор создает большие возможности и для Азербайджана. Чтобы воспользоваться этими возможностями, проводятся некоторые оценки, сравнительный анализ. Естественно, в короткие сроки будет сложно перебросить весь большой грузопоток, проходящий через территорию России и Казахстана, в Средний коридор, поскольку по этому коридору идет традиционный грузопоток, и его устойчивость обеспечена путем формирования оптимальных логистических решений для этих перевозок.

Теперь будут созданы и адаптированы к коридору оптимальные и оперативные логистические решения для новых видов грузов. Исходя из видов грузов, Бакинский порт, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и грузоперевозки по суше имеют определенный потенциал и возможности для роста.

- Насколько Бакинский порт может способствовать увеличению грузооборота?

- Общий объем грузоперевалок в Бакинском порту составляет 15 миллионов тонн. Для грузов различного назначения, а также в соответствии с формой перевозки груза потенциалы различны. Вагоны, поступающие в порт через паромный терминал, загружаются непосредственно на паром. Этот процесс осуществляется на двух паромных переправах. На терминале, помимо пассажиров, загружаются грузовые автомобили, легковые автомобили и прочие транспортные средства. Грузоподъемность паромного терминала составляет 6,2 млн тонн в год. На терминале Ро-Ро интермодальные транспортные единицы, кроме железнодорожных вагонов, загружаются на суда типа Ро-Ро (Ро-Пакс). Грузоподъемность терминала Ро-Ро составляет 1,8 млн тонн грузов в год, что позволяет переваливать около 60 тыс. колесной техники в год.

Грузоподъемность основного грузового терминала составляет 7 млн тонн в год. Инфраструктура терминала включает в себя 7 грузовых причалов, один из которых предназначен для погрузки и разгрузки тяжелых грузов. Четыре причала оснащены железнодорожными линиями и 6 новыми портальными кранами различной спецификации. При строительстве Бакинского порта учитывалась диверсификация при перевалке грузов. Но в случае поступления новых видов грузов или большего объема грузов потребуется новое оборудование, дополнительные инфраструктурные и логистические решения, будут разработаны новые пакеты решений и предложений на краткосрочный и среднесрочный период.

- Предусматривается ли дальнейшая диверсификация поступающих в Азербайджан грузов?

- Сейчас есть большие объемы грузов из Казахстана. Раньше они поставлялись через Россию в Европу, на Черноморское побережье, и уже имеется большой потенциал для привлечения этих грузов в Средний коридор. Среди этих грузов вагоны, паромы, которые, могут быть привлечены на Бакинский терминал. Потенциал наших паромных терминалов огромен. У ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" достаточно судов. В настоящее время ведется интенсивная работа по привлечению этих грузов. Для нас значимы, к примеру, грузы, идущие в Южную Европу, Европу. В рамках пилотного проекта через Азербайджан уже отправлены грузы через Средний коридор в Европу. Стабильно контейнерные поезда следуют из Китая на Черноморское побережье, в Турцию, Грузию. Эти грузы перевозятся постоянно. Чтобы они доставлялись в Европу, нам необходимо расширить как инфраструктурные возможности коридора, так и альтернативные маршруты в западном направлении.

После прибытия грузов в Азербайджан, здесь происходит диверсификация. Коридор, в который входит Азербайджан, является устойчивым и надежным для грузоперевозок. После Азербайджана грузы отправляются в Европу через Черное море, проходя через территорию Грузии, и есть возможность отправлять грузы в Турцию и Европу, используя железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс (БТК). В качестве альтернативы можно использовать два маршрута - Черноморский и БТК. В рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута через Черное море осуществляет грузоперевозки фидерное судно по маршруту Поти-Констанца (порт Румынии).

- Какие работы проводятся для расширения инфраструктурных возможностей?

- Мы ведем обсуждения как с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", так и с ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Мы уже рассчитали, в каком направлении можем расширить потенциал и инфраструктурные возможности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Все владельцы инфраструктуры (Бакинский порт, "Азербайджанские железные дороги", "Азербайджанское Каспийское морское пароходство") подготовили и представили правительству отчет. Цель состоит в том, чтобы максимально привлечь новые грузы.

- Какие услуги хочет оптимизировать Бакинский порт?

- В настоящее время на трех причалах в Бакинском порту переваливаются различные виды удобрений различного назначения, в основном, карбамид и сера. Мы начали строительство терминала удобрений с годовой грузоподъемностью более 2,5 миллионов тонн. Эти грузы в настоящее время переваливаются на основном грузовом терминале. Планируется, что этот терминал удобрений будет полностью готов к использованию в конце этого или начале следующего года. Это позволит нам привлечь больше удобрений из Центральной Азии и избежать нагрузку на причалы, более эффективно воспользоваться условиями, сложившимися в результате новой геополитической ситуации.

Наша главная цель - обеспечить стабильное использование владельцами грузов этого коридора, предлагая им наиболее оперативные и выгодные услуги по транспортировке грузов. Поскольку работа в этом направлении уже ведется со всеми партнерами, думаю, что оперативные решения будут сформированы в кратчайшие сроки, и через этот коридор будет регулярно идти большой объем грузов, ранее проходивших по Северному коридору.

Есть планы по расширению краткосрочных инфраструктурных возможностей, в то же время мы предусматриваем строительство других терминалов в Бакинском порту. Есть проект по строительству зернового терминала, что позволило бы привлечь зерновые грузы, перевозимые через Казахстан, Россию. Расширение Бакинского порта осуществляется в рамках двух этапов. В 2018 году был завершен первый этап, после чего общая мощность порта увеличилась до 15 миллионов тонн грузов и 100 000 TEU. В настоящее время становится ясно, что нам нужны причалы для зерна, для контейнеров. Когда мы приблизимся к максимальному использованию потенциала первой фазы, начнется строительство второй фазы. На втором этапе мы, скорее всего, отдадим предпочтение перевалке контейнеров. Сортировка грузов имеет особое значение. В логистике существует принцип "First in, first out", то есть первый контейнер, который входит в портовую зону, должен быть первым отгруженным контейнером. В настоящее время эта система применяется, но мы должны сделать так, чтобы при увеличении объема груза эта закономерность не нарушалась, чтобы грузы переваливались в оперативной форме. Потенциал Китая огромен. Например, 98% грузов из Китая в Европу в настоящее время перевозится по морю, а 2% - по суше. Получение одного процента в грузоперевозках по суше означает получить большой объем. В прошлом году между Европейским Союзом и Китаем было перевезено 13 миллионов TEU. Наш потенциал составляет 100 тысяч TEU, в рамках второй фазы планируется расширить объем до 500 тысяч TEU.

- Как идут подготовительные работы в рамках расширения Бакинского порта?

- Уже разработаны проекты, направленные на расширение территории порта и увеличение объема перевалки контейнеров до 500 тыс. TEU. Но перевалка такого количества контейнеров - это достаточно большой объем для этого коридора. В краткосрочной перспективе мы можем принять за цель перевалку в объеме 100-150 тыс. TEU. В порту в 2021 году перевалено 35 тыс. TEU на карго-терминале, 10 тыс. TEU на паромном терминале, всего 45 тыс. TEU.