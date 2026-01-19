Бакинский метрополитен завтра будет работать в усиленном режиме
Инфраструктура
- 19 января, 2026
- 11:28
В связи с Днем всенародной скорби Бакинский метрополитен 20 января будет функционировать в усиленном режиме.
Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.
Согласно информации, на станции "20 Января", а также на расположенных ближе всего к Аллее шехидов станциях "Ичеришехер" и "Эльмляр академиясы" будет введен особый режим контроля. График движения поездов изменят, резервные составы будут находиться в готовности для выхода на линию.
В 12:00 на всех станциях метрополитена движение поездов будет приостановлено. Память шехидов будет почтена минутой молчания.
