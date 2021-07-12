Бахтияр Мамедов: При строительстве станции "Джафар Джаббарлы" были недочеты

Поскольку строительство станции "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен" совпало с периодом распада СССР и возрождения независимости, данный объект был открыт в тяжелых экономических условиях.

Поскольку строительство станции "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен" совпало с периодом распада СССР и возрождения независимости, данный объект был открыт в тяжелых экономических условиях.

Об этом Report рассказал глава пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.

"Уникальность станции связана с перегоном "Шах Исмаил Хатаи-Джафар Джаббарлы", где организовано челночное движение. В строительстве станции были допущены недочеты. К ним прибавились расположение станции в сложной геологической структуре и слабая система вентиляции. Работы на этой станции велись поэтапно. Основная цель - не препятствовать передвижению пассажиров. В настоящее время мы находимся на стадии завершения работ на одном пути станции. Поскольку ремонтно-строительные работы на двух станционных путях должны проводиться в соответствии с техническими требованиями и нормативными правилами, в настоящее время один путь открыт, а другой закрыт.

На ремонтируемой линии полностью реконструирована дорожная инфраструктура, деревянные шпалы заменены на железобетонные блоки. Этот метод уже используется на вновь построенных станциях. Станция полностью готова к сдаче в эксплуатацию", - отметил он.