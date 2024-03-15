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АЖД в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

АЖД в праздничные дни будет работать в усиленном режиме Все структуры ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
15 марта 2024 г. 18:50
АЖД в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

Все структуры ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, с учетом растущего пассажиропотока с 20 по 26 марта назначены вечерние и утренние рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку, а также ежедневные рейсы по маршруту Баку–Габала–Баку.

19 марта скорый пассажирский поезд отправится в 07:00 из Баку в Агстафу и в 15:00 обратно, 20 и 21 марта - в 09:15 из Баку в Агстафу и обратно в 18:00, 22 марта - в 23:55 из Баку в Агстафу, а 23 марта в 15:00 из Агстафы в Баку.

Также 20, 24, 25 и 26 марта по маршруту будут курсировать скорые пассажирские поезда Stadler, которые будут отправляться из Баку в 07:50, а из Агстафы - в 16:45.

В праздничные дни поезда по маршруту Баку–Габала–Баку будут курсировать ежедневно из Баку в Габалу в 07:30, а из Габалы в Баку - в 19:00.

С 20 по 26 марта поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут работать в соответствии с графиком нерабочих дней.

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Версия на азербайджанском языке ADY Novruz bayramında gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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