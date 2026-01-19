АЖД: В 2025 году машинисты 123 раза применяли экстренное торможение

В 2025 году машинисты поездов "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) 123 раза применяли экстренное торможение из-за внезапных препятствий на железнодорожных путях.

Как сообщили Report в АЖД, в 18 случаях столкновения избежать не удалось.

В результате происшествий 8 человек погибли, еще 10 человек получили тяжелые травмы.

В компании подчеркнули, что остановить поезд мгновенно физически невозможно - для этого требуется значительное расстояние. В АЖД вновь напомнили о необходимости переходить железнодорожные пути только в установленных местах, не пользоваться наушниками при переходе, внимательно смотреть по сторонам и убеждаться в отсутствии приближающегося поезда.