    АЖД: В 2025 году машинисты 123 раза применяли экстренное торможение

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 13:31
    В 2025 году машинисты поездов "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) 123 раза применяли экстренное торможение из-за внезапных препятствий на железнодорожных путях.

    Как сообщили Report в АЖД, в 18 случаях столкновения избежать не удалось.

    В результате происшествий 8 человек погибли, еще 10 человек получили тяжелые травмы.

    В компании подчеркнули, что остановить поезд мгновенно физически невозможно - для этого требуется значительное расстояние. В АЖД вновь напомнили о необходимости переходить железнодорожные пути только в установленных местах, не пользоваться наушниками при переходе, внимательно смотреть по сторонам и убеждаться в отсутствии приближающегося поезда.

