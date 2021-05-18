АЖД: Тарифы на проезд в поезде Баку-Габала пока не установлены

Из-за пандемии региональные и международные пассажирские перевозки в стране приостановлены

Тарифы на проезд пассажиров по железнодорожной линии Баку-Габала, которая открылась 15 мая, станут известны после завершения пандемии коронавируса и начала пассажирских перевозок.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Натаван Байрамова.

"Как вы знаете, из-за пандемии региональные и международные пассажирские перевозки в стране приостановлены. Так что стоимость проезда для поезда Баку-Габала пока не установлена. Как только пандемия закончится, мы проинформируем через официальную интернет-страницу и социальные сети", - сказала она.