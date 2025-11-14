АЖД обратились к пассажирам, занимающим места для других в поездах

Занимать в поездах места, предназначенные для других пассажиров, и оставлять на сиденьях предметы с этой целью является нарушением прав других пассажиров.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) к пассажирам поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

"Пассажир, оплативший проезд, имеет право занять любое свободное место в поезде", - говорится в сообщении АЖД.