    АЖД обратились к пассажирам, занимающим места для других в поездах

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 09:40
    Занимать в поездах места, предназначенные для других пассажиров, и оставлять на сиденьях предметы с этой целью является нарушением прав других пассажиров.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) к пассажирам поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

    "Пассажир, оплативший проезд, имеет право занять любое свободное место в поезде", - говорится в сообщении АЖД.

    АЖД пассажиры Абшеронская кольцевая ж/д линия
