АЖД обратились к пассажирам, занимающим места для других в поездах
Инфраструктура
- 14 ноября, 2025
- 09:40
Занимать в поездах места, предназначенные для других пассажиров, и оставлять на сиденьях предметы с этой целью является нарушением прав других пассажиров.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) к пассажирам поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.
"Пассажир, оплативший проезд, имеет право занять любое свободное место в поезде", - говорится в сообщении АЖД.
Последние новости
10:04
В Узбекистане открылись Дни кино стран Центральной Азии и АзербайджанаКультура
10:03
Лидер КНР встретился с королем ТаиландаДругие страны
09:54
Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 7%Бизнес
09:54
ГДП: Большинство наездов происходит из-за перехода дороги пешеходами в неустановленных местахПроисшествия
09:47
Цена на азербайджанскую нефть превысила $66Энергетика
09:42
В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тыс. тоннДругие страны
09:40
АЖД обратились к пассажирам, занимающим места для других в поездахИнфраструктура
09:27
Фото
Видео
Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей КоранаКультура
09:21