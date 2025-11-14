ADY qatarlarda başqaları üçün yer saxlayan sərnişinlərə müraciət edib
İnfrastruktur
- 14 noyabr, 2025
- 09:20
Qatarlarda başqaları üçün yer saxlamaq, bu məqsədlə həmin yerə əşya qoyaraq onu məşğul etmək digər sərnişinlərin hüququnu pozur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti ilə səfər edən sərnişinlərə müraciətində bildirilir.
"Şəhərətrafı gediş üçün ödəniş etmiş sərnişinin istənilən boş yerdə oturmaq hüququ var", - deyə məlumatda qeyd olunub.
