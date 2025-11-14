İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ADY qatarlarda başqaları üçün yer saxlayan sərnişinlərə müraciət edib

    İnfrastruktur
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:20
    ADY qatarlarda başqaları üçün yer saxlayan sərnişinlərə müraciət edib

    Qatarlarda başqaları üçün yer saxlamaq, bu məqsədlə həmin yerə əşya qoyaraq onu məşğul etmək digər sərnişinlərin hüququnu pozur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti ilə səfər edən sərnişinlərə müraciətində bildirilir.

    "Şəhərətrafı gediş üçün ödəniş etmiş sərnişinin istənilən boş yerdə oturmaq hüququ var", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Abşeron dairəvi dəmir yolu qatar sərnişin daşıma

