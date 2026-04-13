АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Инфраструктура
- 13 апреля, 2026
- 14:28
Азербайджанские железные дороги (АЖД) в целях удовлетворения пассажирского спроса назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 18 и 19 апреля.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Подчеркивается, что пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении "ADY Mobile".
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33