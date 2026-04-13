    АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    • 13 апреля, 2026
    • 14:28
    Азербайджанские железные дороги (АЖД) в целях удовлетворения пассажирского спроса назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 18 и 19 апреля.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Подчеркивается, что пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении "ADY Mobile".

    Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

