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"Азерсу" снабдила Шушу питьевой водой из альтернативного источника

"Азерсу" снабдила Шушу питьевой водой из альтернативного источника ОАО "Азерсу" завершило ремонтно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе Зарыслы-Шуша и источнике Зарыслы, расположенного в 11 км от города Шуша
Инфраструктура
17 декабря 2020 г. 17:10
Азерсу снабдила Шушу питьевой водой из альтернативного источника

ОАО "Азерсу" завершило ремонтно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе Зарыслы-Шуша и источнике Зарыслы, расположенного в 11 км от города Шуша.

Как сообщили Report в "Азерсу", тем самым обеспечено альтернативное водоснабжение города Шуша из источника Зарыслы и устранена зависимость от источника Кичик Кирс.

В настоящее время продолжается ремонт вышедших из строя и аварийных участков внутренней распределительной водной сети города Шуша, восстанавливается водоснабжение зданий и сооружений.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərsu” Şuşaya alternativ mənbədən içməli su verib

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