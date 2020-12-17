"Азерсу" снабдила Шушу питьевой водой из альтернативного источника

ОАО "Азерсу" завершило ремонтно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе Зарыслы-Шуша и источнике Зарыслы, расположенного в 11 км от города Шуша

ОАО "Азерсу" завершило ремонтно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе Зарыслы-Шуша и источнике Зарыслы, расположенного в 11 км от города Шуша.

Как сообщили Report в "Азерсу", тем самым обеспечено альтернативное водоснабжение города Шуша из источника Зарыслы и устранена зависимость от источника Кичик Кирс.

В настоящее время продолжается ремонт вышедших из строя и аварийных участков внутренней распределительной водной сети города Шуша, восстанавливается водоснабжение зданий и сооружений.