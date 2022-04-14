"Азерсу": Шуша круглосуточно обеспечивается питьевой водой

"Город Шуша обеспечивается питьевой водой в течение 24 часов в сутки".

"Город Шуша обеспечивается питьевой водой в течение 24 часов в сутки".

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава аварийно-восстановительной службы "Азерсу" на освобожденных территориях Огтай Хазиев.

"После освобождения города от оккупации выяснилось, что водопроводные линии, проложенные в Шушу из двух основных источников, были разрушены армянами. Мы восстановили водопроводные линии. В настоящее время Шуша круглосуточно обеспечивается питьевой водой. В целях превращения города в туристический центр мы, по поручению президента, обновили магистральный водопровод. В Шуше также восстанавливаются водохранилища вместимостью 800 и 1000 кубометров", - отметил О.Хазиев.