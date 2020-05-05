​Азербайджан, Иран и Турция обсудили проблемы грузоперевозок

Помощник президента Ирана Махмуд Ваези, вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр торговли Турции Рухсар Пекджан обсудили пути поощрения взаимной торговли в нынешних условиях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, Рухсар Пекджан и Махмуд Ваези обсудили проблему застрявших на иранской границе турецких грузовиков.

Кроме того, стороны обсудили возможность направления перевозящих скоропортящиеся продукты грузовых автомобилей, застрявших на турецко-болгарской границе, на юг в порт Мерсин.

М.Ваези и Ш.Мустафаев обсудили вызванные пандемией коронавируса проблемы перевозок по транзитным маршрутам, железной дороге, морским и сухопутным маршрутам. Стороны также решили в ближайшие два дня решить эти проблемы на основе разработанных протоколов здоровья.