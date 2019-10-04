Азербайджан и Босния начинают подготовку к строительству участка панъевропейского транспортного коридора VC

Консорциум, в состав которого входят азербайджанская строительная компания Azvirt и боснийская компания Hering, приступил к подготовительным работам по строительству 5,3-километрового участка панъевропейского транспортного коридора VC в Боснии.

Как передает Report, об этом сообщает оператор автомагистрали Autoceste FBiH.

Участок панъевропейского транспортного коридора VC, который проходит через Боснию из Будапешта в хорватский порт Плоче.

15 мая компания Autoceste FBiH подписала соглашение с консорциумом о строительстве участка Врандук-Понирак на участке Поприкуше-Зеница на сумму 65,5 млн евро (71,7 млн долларов).

Как отмечает Autoceste FBiH, подрядчик в настоящее время проводит подготовительные работы, связанные с маркировкой и вырубкой деревьев, а также строительством подъездных путей к будущей строительной площадке.

Автомагистраль Врандук-Понирак состоит из трех виадуков, двух мостов и туннеля. Она должна быть построена за 24 месяца.

Для осуществления надзора за строительными работами был привлечен консорциум словенских компаний DRI Upravljanje Investicij и Divel из Сараево.