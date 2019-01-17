Азербайджанское каспийское морское пароходство учредило две новые компании

https://report.az/storage/news/39212c4a72341ef4a19b5b5c93907a9d/4c02fb9c-4103-4aa8-8d92-5bc00b5f5846_292.jpg
Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало 23 ноября "ASCO Nəqliyyat", а 26 ноября "ASCO Mühafizə".
Как сообщает Report, обе компании были зарегистрированы практически по единому адресу с головным офисом Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) – г. Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, квл 2 237.
Уставный капитал новых компаний составляет 6 276 399 и 34 851 манатов соответственно, а их законными представителями являются Рамин Малик оглы Фарзуллаев и Сабир Гасан оглы Гусейнов.
Namiq HüseynovАвтор новости