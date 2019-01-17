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    Азербайджанское каспийское морское пароходство учредило две новые компании

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало 23 ноября "ASCO Nəqliyyat", а 26 ноября "ASCO Mühafizə".

    Как сообщает Report, обе компании были зарегистрированы практически по единому адресу с головным офисом Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) – г. Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, квл 2 237.

    Уставный капитал новых компаний составляет 6 276 399 и 34 851 манатов соответственно, а их законными представителями являются Рамин Малик оглы Фарзуллаев и Сабир Гасан оглы Гусейнов.

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