Азербайджанское каспийское морское пароходство учредило две новые компании

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало 23 ноября "ASCO Nəqliyyat", а 26 ноября "ASCO Mühafizə".

Как сообщает Report, обе компании были зарегистрированы практически по единому адресу с головным офисом Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) – г. Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, квл 2 237.

Уставный капитал новых компаний составляет 6 276 399 и 34 851 манатов соответственно, а их законными представителями являются Рамин Малик оглы Фарзуллаев и Сабир Гасан оглы Гусейнов.