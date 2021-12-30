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Азербайджанский моряк бросился в море с судна в казахстанском порту

Азербайджанский моряк бросился в море с судна в казахстанском порту Судно-паром "Карабах", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), с 33 вагонами на борту, отправившееся в рейс из порта Алят, 29 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями встало на
Инфраструктура
30 декабря 2021 г. 11:52
Азербайджанский моряк бросился в море с судна в казахстанском порту

Судно-паром "Карабах", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), с 33 вагонами на борту, отправившееся в рейс из порта Алят, 29 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями встало на якорь на рейде для входа в казахстанский порт Курык.

Как передает Report, информацию об этом распространило ЗАО.

30 декабря в 08:45, когда "Карабах" стоял на якоре на рейде, третий механик судна Мастиев Захир Аскерали оглу 1981 г.р. бросился в воду.

Экипаж судна незамедлительно бросил в воду спасательный круг и спустил шлюпку. Несмотря на это, он не ухватился за спасательный круг.

По словам членов экипажа судна, Захир Мастиев в ходе поездки часто жаловался на проблемы в семье. В связи с этим он обратился, чтобы его заменили. На основании обращения по возвращении судна в Баку его планировалось заменить.

Соответствующие структуры Азербайджана и Казахстана проинформированы об инциденте. Поиски Захира Мастиева продолжаются.

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Версия на английском языке Azerbaijani sailor threw himself into water from ship in Kazakh port
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dənizçisi Qazaxıstan limanında gəmidən özünü suya atıb

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