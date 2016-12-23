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    "Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы

    Это произойдет в преддверии праздника

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Департамент пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года будет работать в усиленном режиме.

    Об этом сообщила Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

    "В связи с повышением плотности пассажиров в преддверии праздника к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, ежедневно будут подсоединять 20-25, а иногда и 30 дополнительных вагонов", - говорится в информации.

    Отметим, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их подсоединения.

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