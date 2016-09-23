"Азербайджанские железные дороги" объявили открытый тендер

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Инфраструктурный департамент ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявил открытый тендер на закупку материалов верхнего строения путей, изоляционных материалов и пропитанных деревянных шпал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную прессу.

По информации, тендер проводится по трем лотам, стоимость каждого лота оценивается в 100 манатов.

Лот-1 предусматривает закупку материалов верхнего строения путей, лот-2 - изоляционных материалов, лот-3 - пропитанных деревянных шпал.

Желающие принять участие в тендере должны предъявить необходимые документы не позднее 18:00 12 октября, а тендерную заявку и банковскую гарантию в опечатанном двойном конверте не позднее 18:00 21 октября по адресу: г.Баку, ул.Диляры Алиевой, 230 (Инфраструктурный департамент АЖД).