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    "Азербайджанские железные дороги" и DHL подписали протокол

    В ходе встречи в Стамбуле обсуждены перспективы сотрудничества

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, находящаяся с визитом в Стамбуле, встретилась с представителями немецкой компании DHL, одного из лидеров мирового рынка логистики.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Азербайджанских железных дорог", в ходе встречи азербайджанскую сторону представляли председатель АЖД Джавид Гурбанов, заместитель председателя Игбал Гусейнов, советник председателя Вусал Асланов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев и другие официальные лица. С противоположной стороны DHL на встрече приняли участие генеральный исполнительный директор DHL по Восточной Европе Керем Инандж, генеральный исполнительный директор компании по Китаю Стив Хуан и другие лица.

    В ходе встречи обсуждался транспортный потенциал Азербайджана, реализуемые в этой сфере инфраструктурные проекты, будущие перспективы сотрудничества, достигнуто соглашение о создании крупного логистического узла в Азербайджане.

    В заключении встречи подписан протокол намерений.

    Отметим, что немецкая компания DHL осуществляет доставку грузов в 120 тыс. городов 200 стран мира. Компания имеет более 5 тыс. офисов по всему миру, в которых трудятся около 300 тыс. человек.

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