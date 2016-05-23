"Азербайджанские железные дороги" и DHL подписали протокол

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, находящаяся с визитом в Стамбуле, встретилась с представителями немецкой компании DHL, одного из лидеров мирового рынка логистики.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Азербайджанских железных дорог", в ходе встречи азербайджанскую сторону представляли председатель АЖД Джавид Гурбанов, заместитель председателя Игбал Гусейнов, советник председателя Вусал Асланов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев и другие официальные лица. С противоположной стороны DHL на встрече приняли участие генеральный исполнительный директор DHL по Восточной Европе Керем Инандж, генеральный исполнительный директор компании по Китаю Стив Хуан и другие лица.

В ходе встречи обсуждался транспортный потенциал Азербайджана, реализуемые в этой сфере инфраструктурные проекты, будущие перспективы сотрудничества, достигнуто соглашение о создании крупного логистического узла в Азербайджане.

В заключении встречи подписан протокол намерений.

Отметим, что немецкая компания DHL осуществляет доставку грузов в 120 тыс. городов 200 стран мира. Компания имеет более 5 тыс. офисов по всему миру, в которых трудятся около 300 тыс. человек.