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Азербайджанские перевозчики в прошлом году получили "Знак отличие" на 3 млн манатов

Азербайджанские перевозчики в прошлом году получили "Знак отличие" на 3 млн манатов В 2021 году в Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие пассажироперевозки и грузоперевозки на автомобильном транспорте получили "Знак отличия" на 2 899 776 манатов.
Инфраструктура
18 мая 2022 г. 17:16
Азербайджанские перевозчики в прошлом году получили Знак отличие на 3 млн манатов

В 2021 году в Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие пассажироперевозки и грузоперевозки на автомобильном транспорте получили "Знак отличия" на 2 899 776 манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильного транспорта при министерстве связи и цифровых технологий.

По информации, за 4 месяца 2022 года указанная сумма составила 1 269 920 манатов.

По статье 220-й Налогового кодекса, перевозчики являются плательщиками упрощенного налога. Этот налог уплачивается знаками отличия.

В прошлом году принадлежащее Госагентству ООО "Организация перевозок на автомобильном транспорте" выплатило в госбюджет 1 404 723 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daşıyıcıları ötən il 3 milyon manatlıq “Fərqlənmə nişanı” alıb

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