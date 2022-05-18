Азербайджанские перевозчики в прошлом году получили "Знак отличие" на 3 млн манатов

В 2021 году в Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие пассажироперевозки и грузоперевозки на автомобильном транспорте получили "Знак отличия" на 2 899 776 манатов.

В 2021 году в Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие пассажироперевозки и грузоперевозки на автомобильном транспорте получили "Знак отличия" на 2 899 776 манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильного транспорта при министерстве связи и цифровых технологий.

По информации, за 4 месяца 2022 года указанная сумма составила 1 269 920 манатов.

По статье 220-й Налогового кодекса, перевозчики являются плательщиками упрощенного налога. Этот налог уплачивается знаками отличия.

В прошлом году принадлежащее Госагентству ООО "Организация перевозок на автомобильном транспорте" выплатило в госбюджет 1 404 723 манатов.