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Азербайджанская морская академия предупредила о мошенничестве

Азербайджанская морская академия предупредила о мошенничестве Азербайджанская государственная морская академия ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO) прокомментировала распространившиеся в соцсетях объявления о приеме студентов.
Инфраструктура
30 июня 2022 г. 09:39
Азербайджанская морская академия предупредила о мошенничестве

Азербайджанская государственная морская академия ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO) прокомментировала распространившиеся в соцсетях объявления о приеме студентов.

Как сообщает Report в заявлении говорится, что в последнее время в на платформе Tik-tok и других социальных сетях распространяются объявления о приеме в Академию без экзаменов.

"Эти объявления не соответствуют действительности, прием осуществляется в соответствии с приемным экзаменом, которое проводит Государственный экзаменационный центр на основе решения Кабмина.

Сейчас – период приема в вузы. Мы призываем абитуриентов и их близких не верить в эти лживые объявления.

Также предупреждаем авторов таких объявлений, что если они продолжат обманывать людей, в правоохранительные органы будет направлено обращение.

Узнать подробно об Академии можно на сайте www.adda.edu.az, с правилами приема можно ознакомиться на сайте www.dim.gov.az", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası açıqlama yayıb

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