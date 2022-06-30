Азербайджанская морская академия предупредила о мошенничестве

Азербайджанская государственная морская академия ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO) прокомментировала распространившиеся в соцсетях объявления о приеме студентов.

Азербайджанская государственная морская академия ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO) прокомментировала распространившиеся в соцсетях объявления о приеме студентов.

Как сообщает Report в заявлении говорится, что в последнее время в на платформе Tik-tok и других социальных сетях распространяются объявления о приеме в Академию без экзаменов.

"Эти объявления не соответствуют действительности, прием осуществляется в соответствии с приемным экзаменом, которое проводит Государственный экзаменационный центр на основе решения Кабмина.

Сейчас – период приема в вузы. Мы призываем абитуриентов и их близких не верить в эти лживые объявления.

Также предупреждаем авторов таких объявлений, что если они продолжат обманывать людей, в правоохранительные органы будет направлено обращение.