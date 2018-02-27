Азербайджанцы купили 65 квартир в Турции в январе

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана находятся на 9-ом месте в списке иностранных граждан, купивших жилье в Турции в январе этого года.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyеt, это следует из данных Управления статистики Турции.

Граждане Азербайджана приобрели в январе 65 квартир в Турции. Продажи домов иностранцам в отчетном периоде увеличились на 1 742 единицы или 25,7% в годовом сравнении.

Первое место в списке по-прежнему занимают граждане Ирака (272), на втором месте граждане Саудовской Аравии (160), третьем - Афганистана (124), четвертом - России (121).