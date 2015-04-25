​Азербайджан вскоре получит первый тепловоз из Казахстана

Астана. 25 апреля. REPORT.AZ/ Первый тепловоз по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" типа ТЭ33А-0100 уже готов и в ближайшее время будет отправлен заказчику. Об этом Report сообщил директор завода по сборке локомотивов "Казахстан Темир Жолы" ("Казахстанские железные дороги") Марат Тлеубаев.

По его словам, Азербайджану должны быть переданы еще 9 таких тепловозов. Директор завода также сообщил, что недавно в Казахстан прибыла делегация из 8 азербайджанских машинистов, для которых был проведен курс по управлению локомотивов, производимых по лицензии американской GeneralElectric.

Отвечая на вопрос по поводу стоимости заказа, М.Тлеубаев не назвал конкретной цифры, однако отметил, что Азербайджану была сделана скидка по закупке тепловозов.