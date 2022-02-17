О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном

Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном Начиная с 4 марта азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновляет перелеты между Баку и Тегераном, прекращенные из-за пандемии коронавируса.
Инфраструктура
17 февраля 2022 г. 16:01
Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном

Начиная с 4 марта азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновляет перелеты между Баку и Тегераном, прекращенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Специальные рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в тегеранский аэропорт и обратно будут совершаться раз в неделю - по пятницам. Продажа билетов на эти рейсы открыта на официальном сайте перевозчика (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"). Также билеты доступны в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф "Супер").

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Иран, должны иметь право въезда на территорию этой страны. С правилами въезда на территорию Ирана в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://butaairways.az/ru/covid/iran.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics.

Гражданам Азербайджана при вылете из Ирана на Родину необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Гражданам Ирана при въезде на территорию Азербайджана необходимо предоставить действующий документ о проведенном полном курсе вакцинации от COVID-19, а также пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Пассажирам, путешествующим из Ирана, на справке об отрицательном результате ПЦР-тестирования рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту. Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan resumes flights to Iran 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan İrana uçuşlar bərpa olunur

Самое важное

BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi