Азербайджан и Иран профинансируют создание новых транспортных коммуникаций в Нахчыван

Все расходы по подготовке проектной документации, строительству и контролю за строительством автомобильного моста, соединяющего восточный Зангезурский экономический район с Ираном, а также линий связи и энергетики оплатит Азербайджан.

Все расходы по подготовке проектной документации, строительству и контролю за строительством автомобильного моста, соединяющего восточный Зангезурский экономический район с Ираном, а также линий связи и энергетики оплатит Азербайджан.

Как сообщает Report, расходы по подготовке проектной документации, строительству и строительному контролю автомобильного моста, который соединит Иран с Ордубадским райономом Нахчыванской АР оплатит Иран.

Для проектирования и строительства мостов будет создана совместная рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих структур.

Предложения по финансированию и оплате железной дороги, которая будет построена параллельно автомагистрали, будут подготовлены и представлены правительствам сторон в течение 6 месяцев.