Азербайджан в ТОП-5 по объему экспорта автомобилей из России

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ За 11 месяцев 2018 года из России в Азербайджан экспортировано 2 400 единиц легковых автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Экспорт в Азербайджан составил 9,2% общего объема экспорта автомобилей из страны.

В указанном периоде из России в другие страны было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей. Более 70% от этого количества приходится всего лишь на пять стран. Лидирует по этому показателю Чехия, куда за отчетный период было ввезено 6,3 тыс. машин российской сборки.

На второй строчке данного рейтинга находится Украина (3,8 тыс.), а замыкает первую тройку Узбекистан (3,1 тыс.). Также довольно существенные экспортные поставки пришлись на Латвию (2,9 тыс.), 5-ое место занимает Азербайджан.

В ТОП-10 по объему экспорта легковых автомобилей из России за январь – ноябрь 2018 года также попадают Сербия (577 шт.), Эстония (515 шт.), Словакия (505 шт.), Ирак (500 шт.) и Венгрия (443 шт.).