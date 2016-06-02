​Азербайджан снизил тарифы на транспортировку "Новым шелковым путем"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Транзитные тарифы на транспортировки грузов контейнерными поездами "Новым шелковым путем" по территории Азербайджана на треть снижены.

Как передает Report, об этом заявил в интервью корреспонденту Укринформа Акиф Мустафаев - глава делегации Азербайджана на Международном форуме «Торговля, транспорт, таможня: диалог, сотрудничество, координация», который стал главным мероприятием транспортная неделя - 2016.

"После выполнения экспериментального рейса по маршруту "Нового шелкового пути" контейнерным поездом, отправленным в январе из Ильичевска через Азербайджан до станции Достык Казахской дороги, на границе с Китаем, руководство Азербайджана решило ввести скидки на транзитные тарифы при транспортировке грузов этими поездами. Причем президент Ильхам Алиев ввел ощутимые скидки на транспортировку грузов из Украины, которые перемещаются из порта Ильичевск через черноморские порты Грузии, а также через Азербайджан, Казахстан до границы с Китаем. Если раньше транзит 40-футового контейнера через территорию Азербайджана обходился в пять с половиной тысяч долларов, то сейчас - только три с половиной тысячи", - отметил Мустафаев.

Благодаря этому ежемесячно будут расти объемы грузопотоков на маршруте "Нового шелкового пути" из Китая в Европу, причем перевозки осуществляются по стандартам Евросоюза, подчеркнул национальный секретарь международной программы сотрудничества в области транспорта TRACECA.

Одновременно сокращаются сроки пребывания контейнерных поездов в пути. Если в январе поезд доставил груз с Ильичевска на китайскую границу в течение одиннадцати с половиной суток, то сейчас транспортировка грузов по этому маршруту, в обход России, длится девять суток.

"Ускорению движения грузов способствует также соблюдение современных процедур таможенного оформления сотрудниками соответствующих ведомств стран-партнеров", - подытожил Мустафаев.