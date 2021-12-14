Азербайджан расширяет сотрудничество с индустриальной зоной Поти

Сегодня будет подписан Меморандум между Алятской свободной экономической зоной и свободной промышленной зоной Поти, Грузия.

Сегодня будет подписан Меморандум между Алятской свободной экономической зоной и свободной промышленной зоной Поти (Грузия).

Об этом Report сообщила представитель Свободной индустриальной зоны Поти Тамара Сахеишвили.

По ее словам, меморандум определит основные направления сотрудничества: “Мы изучим взаимовыгодные направления сотрудничества и определим план дальнейших действий”.

Общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. Зона будет состоять из трех частей. Первая зона охватит 198 гектаров, вторая-441 гектар, а третья-211 гектаров. Ожидается, что Алятская СЭЗ примет первого инвестора в следующем году.

Председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров заявил, что для инвесторов, работающих в зоне, будет создан Центр бизнес-услуг: "Этот центр, помимо поддержки деятельности инвесторов, будет осуществлять регистрацию и создание предприятий в кратчайшие сроки и позволит инвесторам получать все необходимые документы (лицензии, сертификаты, разрешения и визы) из единого окна. Параллельно ведется строительство таможенно-пропускного пункта, административного здания СЭЗ, офисы для таможенного органа, потенциальных инвесторов, административного здания бизнес-сервисного центра, функционирующего по принципу "одного окна". Строительные работы ведутся по графику".