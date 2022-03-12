Азербайджан потратит на восстановление разрушенной армянами инфраструктуры в Гяндже 3,5 млн манатов

Центр территориального планирования и строительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана подвел итоги открытого тендера на строительство, ремонт и восстановление индивидуальных жилых домов и нежилых объектов, разрушенных и поврежденных в результате ракетного удара Армении по городу Гяндже.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера объявлена компания ООО "Иншаат Сервис-2".
Компании-победителю будет выплачено 3,5 млн манатов.