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Азербайджан потратит на восстановление разрушенной армянами инфраструктуры в Гяндже 3,5 млн манатов

Азербайджан потратит на восстановление разрушенной армянами инфраструктуры в Гяндже 3,5 млн манатов Центр территориального планирования и строительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана подвел итоги открытого тендера на строительство, ремонт и восстановление индивидуальных жилых домов и нежилых объектов, разру
Инфраструктура
12 марта 2022 г. 16:27
Азербайджан потратит на восстановление разрушенной армянами инфраструктуры в Гяндже 3,5 млн манатов

Центр территориального планирования и строительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана подвел итоги открытого тендера на строительство, ремонт и восстановление индивидуальных жилых домов и нежилых объектов, разрушенных и поврежденных в результате ракетного удара Армении по городу Гяндже.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера объявлена компания ООО "Иншаат Сервис-2".

Компании-победителю будет выплачено 3,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Gəncədə dağıtdığı infrastrukturun bərpasına 3,5 mln manat xərclənəcək

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