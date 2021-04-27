Азербайджан объявил количество автобусных маршрутов в Россию и Турцию

В соответствии с соглашениями о международном автомобильном сообщении, заключенными между Азербайджаном и Россией, Грузией, Турцией, Ираном, осуществляются пассажирские перевозки по 34 направлениям

В течение I квартала 2021 года в Государственной службе автомобильного транспорта создана новая конкурсная комиссия по проведению конкурса с целью привлечения к пассажироперевозкам по внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным маршрутам.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежеквартальном отчете Госслужбы автотранспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий о проделанной работе за I квартал 2021 года.

В отчете отмечается, что в соответствии с соглашениями о международном автомобильном сообщении, подписанными между правительствами Азербайджана, России и Турции, на 2021 год обеспечено оформление международных регулярных автобусных маршрутов по 10 направлениям, в том числе 8 - в Россию и 2 - в Турцию.

Напомним, что в течение 2020 года в соответствии с соглашениями о международном автомобильном сообщении, заключенными между Азербайджаном и Россией, Грузией, Турцией, Ираном, осуществляются пассажирские перевозки по 34 направлениям. В частности, организованы поездки в Россию – по 13 направлениям, Грузию – по 12 направлениям, Турцию – по 3 направлениям, Иран – по 5 направлениям и Ирак – по 1 направлению.