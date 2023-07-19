О нас

Азербайджан обсудил с Узбекистаном наращивание торговых возможностей

Азербайджан обсудил с Узбекистаном наращивание торговых возможностей С целью расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, увеличения торговых возможностей в Среднем коридоре делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетила Бакинский порт
Инфраструктура
19 июля 2023 г. 18:28
Азербайджан обсудил с Узбекистаном наращивание торговых возможностей

С целью расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, увеличения торговых возможностей в Среднем коридоре делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетила Бакинский порт

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Согласно информации, делегация, в которую также вошли руководители сферы транспорта, энергетики, инвестиций и торговли, ознакомилась с техническими возможностями Бакинского порта, объемами перевалки грузов и принципом работы терминалов. В ходе визита гости были проинформированы об инфраструктурных проектах в Бакинском порту.

С 2018 года по II квартал 2023 года между Бакинским портом и Узбекистаном по обоим направлениям было перевезено 18 000 TEU, 22 000 вагонов и более 23 000 единиц колесной техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan discuss increasing trade opportunities 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanla ticarət imkanlarının artırılmasını müzakirə edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi