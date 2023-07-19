Азербайджан обсудил с Узбекистаном наращивание торговых возможностей

С целью расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, увеличения торговых возможностей в Среднем коридоре делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетила Бакинский порт

С целью расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, увеличения торговых возможностей в Среднем коридоре делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым посетила Бакинский порт

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Согласно информации, делегация, в которую также вошли руководители сферы транспорта, энергетики, инвестиций и торговли, ознакомилась с техническими возможностями Бакинского порта, объемами перевалки грузов и принципом работы терминалов. В ходе визита гости были проинформированы об инфраструктурных проектах в Бакинском порту.

С 2018 года по II квартал 2023 года между Бакинским портом и Узбекистаном по обоим направлениям было перевезено 18 000 TEU, 22 000 вагонов и более 23 000 единиц колесной техники.