Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджан обсудил с нидерландской компанией проекты Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2026
    • 14:32
    Азербайджан обсудил с нидерландской компанией проекты Среднего коридора

    Азербайджан и нидерландская компания C. Steinweg Group обсудили совместные проекты по Среднему коридору.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанского министра с генеральным директором этой компании Ульфом Боллом.

    "Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере критически важных минералов и логистики, в том числе создание комплексов хранения и складирования. В частности, мы обменялись мнениями о совместных проектах по Среднему коридору и расширении инфраструктурных возможностей в этом направлении", - говорится в публикации.

    Микаил Джаббаров Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Фото
    Azərbaycan Niderland şirkəti ilə Orta Dəhliz üzrə layihələri müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, C. Steinweg Group discuss joint Middle Corridor projects
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей