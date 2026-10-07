Азербайджан обсудил с нидерландской компанией проекты Среднего коридора

Азербайджан и нидерландская компания C. Steinweg Group обсудили совместные проекты по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанского министра с генеральным директором этой компании Ульфом Боллом.

"Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере критически важных минералов и логистики, в том числе создание комплексов хранения и складирования. В частности, мы обменялись мнениями о совместных проектах по Среднему коридору и расширении инфраструктурных возможностей в этом направлении", - говорится в публикации.