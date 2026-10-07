Азербайджан обсудил с нидерландской компанией проекты Среднего коридора
Инфраструктура
- 07 октября, 2026
- 14:32
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Азербайджан и нидерландская компания C. Steinweg Group обсудили совместные проекты по Среднему коридору.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.
Обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанского министра с генеральным директором этой компании Ульфом Боллом.
"Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере критически важных минералов и логистики, в том числе создание комплексов хранения и складирования. В частности, мы обменялись мнениями о совместных проектах по Среднему коридору и расширении инфраструктурных возможностей в этом направлении", - говорится в публикации.
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