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    Azərbaycan Niderland şirkəti ilə Orta Dəhliz üzrə layihələri müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:59
    Azərbaycan Niderland şirkəti ilə Orta Dəhliz üzrə layihələri müzakirə edib

    Azərbaycanla Niderlandın "C. Steinweg Group" şirkəti Orta Dəhliz üzrə birgə layihələri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Bununla bağlı müzakirələr azərbaycanlı nazirin Niderlandın "C. Steinweg Group" şirkətinin baş icraçı direktoru Ulf Boll ilə görüşdə aparılıb.

    "Kritik minerallar və logistika sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını, eləcə də saxlama-anbar komplekslərinin yaradılması məsələlərini müzakirə etdik. Xüsusilə, Orta Dəhliz üzrə birgə layihələri və bu istiqamətdə infrastruktur imkanlarının genişləndirilməsi barədə fikirKr mübadiləsi apardıq", - M.Cabbarov qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi
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    Азербайджан обсудил с нидерландской компанией проекты Среднего коридора
    Foto
    Azerbaijan, C. Steinweg Group discuss joint Middle Corridor projects
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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