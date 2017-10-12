Азербайджан купит 50 локомотивов у французской компании Alstom

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приобретет в общей сложности 50 локомотивов у французской компании Alstom.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя общества Игбал Гусейнов на мероприятии "Argus Международный нефтяной саммит в Азербайджане 2017" в Баку.

"Я полагаю, что локомотивы будут доставлены в Азербайджан в следующем году", - сказал он.

Отметим, что Азербайджан купит 10 пассажирских и 40 грузовых локомотивов у Франции. Первый пассажирский локомотив уже отправлен из Франции в Азербайджан. Ожидается, что он будет доставлен в страну в декабре.