Азербайджан, Казахстан и Грузия договорились о развитии Транскаспийского маршрута

В целях развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) Азербайджан, Казахстан и Грузия стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, примен

В целях развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) Азербайджан, Казахстан и Грузия стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Казахстана.

В целом, по маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.

Относительно действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки.

Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В ходе заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам, проведенного сегодня под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, были рассмотрены итоги проведенных переговоров по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и вопросы перевозки казахстанских грузов.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда.

Напомним, что в декабре 2020 года транзитом через Азербайджан началась отправка контейнерных поездов по маршруту ТМТМ из Турции в Китай (город Сиань). И за короткое время этот маршрут стал пользоваться высоким спросом среди грузоотправителей, так как он отвечает требованиям скорости и стоимости доставки грузов в сравнении с альтернативными маршрутами.

Поезда успевают прибыть в пункт назначения всего за 16 дней, и согласно договоренностям, будут курсировать регулярно два раза в месяц. Эти соглашения исправно соблюдались, даже несмотря на рост цен с начала 2021 года на контейнерные перевозки в Китае. Пандемия и связанные с ней трудности в торговых отношениях, резкий рост экспорта китайских товаров в направлении США, Европы, России и других стран на фоне сокращения доставки грузов в обратном направлении, подорожание услуг судов-контейнеровозов – все эти факторы повлияли на то, что стоимость морского фрахта контейнеров также выросла.