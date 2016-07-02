​Азербайджан, Иран и Россия подписали в Баку документ о строительстве железной дороги

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялась трехсторонняя встреча между представителями железнодорожных ведомств Азербайджана, Ирана и России.

Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, на встрече глава "Азербайджанских железных дорог" Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реализуемых ими проектах и перспективных задачах.

По его словам, строительство международного транспортного коридора Север-Юг повысит транзитный потенциал Азербайджана, сыграет важную роль в расширении связей между двумя странами.

Дж.Гурбанов также напомнил, что состоялась церемония закладки железнодорожного моста протяженностью 82,5 м над рекой Астара у азербайджано-иранской границы, а с 1 марта 2016 года начато строительство участка железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до границы Ирана: "Строительство моста и железнодорожной линии планируется завершить к концу 2016 года".

Затем состоялись обсуждения, касающиеся участия азербайджанской стороны в строительстве соединительной линии Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), и иранской стороны в строительстве соединительной линии Газвин-Решт, участия ОАО “Российские железные дороги” в расширении грузоперевозок по маршрутам Россия-Азербайджан-Иран и Россия-Азербайджан-Иран-Индия и в обратном направлении, а также финансировании строительства железнодорожной линии Решт-Астара (Иран) – Астара (Азербайджан).

Напомним, что 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге Россия, Иран и Индия заключили соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года после прохождения внутренних процедур в указанных государствах. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года.

В завершение мероприятия подписан соответствующий документ.