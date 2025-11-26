Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 14:07
    Железнодорожные управления Азербайджана, Ирана и России в рамках 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, подписи под документами поставили глава Азербайджанских железных дорог (АЖД) Ровшан Рустамов, генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров и генеральный директор Иранских железных дорог Джаббар Али Закери.

    Документ предусматривает согласование тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, запуск регулярных блок-поездов и упрощение процедур перевозок. Его подписание станет важным шагом в развитии долгосрочного трехстороннего сотрудничества и повышении эффективности западного направления маршрута "Север–Юг".

    Реализация этих механизмов позволит создать более прогнозируемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку между Россией, Азербайджаном и Ираном. В целом, данное соглашение укрепляет позиции сторон как надежных участников международных транспортных коридоров и создает благоприятные условия для устойчивого роста транзитных потоков в регионе.

