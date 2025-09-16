Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в транспортный коридор CASCA+.

Как передает Report, об этом сообщает "Узтемирйулконтейнер".

В ходе визита делегации "Узтемирйулконтейнер" в Баку с 9 по 12 сентября прошли двусторонние встречи с азербайджанскими компаниями ADY Express и Alliance Multimodal. Стороны обсудили вопросы увеличения грузопотока между Азербайджаном и Узбекистаном, привлечение новых частных операторов в транспортный коридор CASCA+ и расширение сотрудничества по маршруту Китай - Европа.

Кроме того, 11 сентября делегация ознакомилась с деятельностью крупного логистического объекта Азербайджана - Абшеронского логистического центра.

Напомним, что железнодорожная инициатива CASCA+ создана Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Грузией и Турцией. Маршрут соединяет Центральную Азию через Каспийское море и Южный Кавказ с турецкой Анатолией. Первый контейнерный блок-поезд по этому маршруту прибыл в Баку в конце 2022 года.