Азербайджан и Турция обсудили развитие Среднего коридора

Азербайджан и Турция провели переговоры о совместных мерах в целях развития Среднего коридора.

Азербайджан и Турция провели переговоры о совместных мерах в целях развития Среднего коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“.

Согласно информации, находящийся с рабочим визитом в Турции председатель АЖД Ровшан Рустамов сегодня провел ряд двусторонних встреч.

В ходе встречи, состоявшейся с Хасаном Пезюком, директором и председателем правления Государственных железных дорог Турции (TCDD), были проведены переговоры о развитии существующего сотрудничества в железнодорожной сфере между двумя странами, о работе по совершенствованию проекта железной дороги Карс-Нахчыван и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, достигнута договоренность об обмене опытом между железнодорожными структурами двух стран.

Затем председатель АЖД встретился с директором и председателем правления компании TCDD Taşımacılık Уфуком Ялчыном. На встрече были обсуждены возможные перспективы двустороннего сотрудничества, текущее состояние сотрудничества между странами в области международных грузоперевозок и другие вопросы.