Азербайджан и Таджикистан обсудили возможность возобновления авиарейса Баку-Душанбе

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Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустама Соли с президентом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Джахангиром Аскеровым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия между Таджикистаном и Азербайджаном в сфере воздушного сообщения и дальнейшее ее развитие.

Также была обсуждена возможность возобновления прямого авиарейса Душанбе-Баку. Стороны выработали конкретные предложения по реализации рассмотренных вопросов.