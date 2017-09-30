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    Азербайджан и Таджикистан обсудили возможность возобновления авиарейса Баку-Душанбе

    Посол Рустам Соли встретился с главой AZAL
    © MFA of Tajikistan

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустама Соли с президентом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Джахангиром Аскеровым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

    В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия между Таджикистаном и Азербайджаном в сфере воздушного сообщения и дальнейшее ее развитие.

    Также была обсуждена возможность возобновления прямого авиарейса Душанбе-Баку. Стороны выработали конкретные предложения по реализации рассмотренных вопросов.

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