Азербайджан и Россия обсудили вопросы международной торговли и грузоперевозок

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комиссии по логистике Азербайджано-российского делового совета.
Об этом сообщили Report в министерстве экономики.
В мероприятии приняли участие более 20 предпринимателей и бизнесменов, входящих в совет.
Председатель комиссии Натиг Гейдаров проинформировал участников об актуальных проектах в области логистики, включая проекты Баку-Тбилиси-Карс, Астаринский терминал и пр.
Затем представители Formag Baku, Gilan Holding, GokNur, STP, ASPI Agro, Koroglu и других компаний обменялись мнениями по интересующим их вопросам. На встрече обсуждались тарифы на авиаперевозки, транспортный налог, оптимизация расходов на транспортировку и хранение и другие темы.
Участники также обсудили успешный опыт других стран в области логистики.
Aynur BayramovaАвтор новости