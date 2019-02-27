Азербайджан и Россия обсудили вопросы международной торговли и грузоперевозок

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комиссии по логистике Азербайджано-российского делового совета.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

В мероприятии приняли участие более 20 предпринимателей и бизнесменов, входящих в совет.

Председатель комиссии Натиг Гейдаров проинформировал участников об актуальных проектах в области логистики, включая проекты Баку-Тбилиси-Карс, Астаринский терминал и пр.

Затем представители Formag Baku, Gilan Holding, GokNur, STP, ASPI Agro, Koroglu и других компаний обменялись мнениями по интересующим их вопросам. На встрече обсуждались тарифы на авиаперевозки, транспортный налог, оптимизация расходов на транспортировку и хранение и другие темы.

Участники также обсудили успешный опыт других стран в области логистики.