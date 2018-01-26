Азербайджан и Россия могут подписать новое соглашение в железнодорожной сфере

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация приняла участие в обсуждениях по использованию логистического потенциала Астраханской области в рамках транспортного коридора "Север-Юг" на совещании в Астрахани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

На совещании обсуждены возможности формирования транспортно-логистического центра на базе грузового двора станции Кутум. Обозначены перспективы доставки скоропортящихся импортных грузов в Россию по железной дороге и внесены предложения по организации доставки продукции с использованием потенциала станции Кутум. Участникам совещания презентовали схематическое расположение производственной базы грузового двора и ее путевое развитие.

Азербайджанские бизнесмены высказали заинтересованность в предложенных перспективах, и в дальнейшем стороны намерены подписать многостороннее соглашение для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.