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    Азербайджан и Россия могут подписать новое соглашение в железнодорожной сфере

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация приняла участие в обсуждениях по использованию логистического потенциала Астраханской области в рамках транспортного коридора "Север-Юг" на совещании в Астрахани.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    На совещании обсуждены возможности формирования транспортно-логистического центра на базе грузового двора станции Кутум. Обозначены перспективы доставки скоропортящихся импортных грузов в Россию по железной дороге и внесены предложения по организации доставки продукции с использованием потенциала станции Кутум. Участникам совещания презентовали схематическое расположение производственной базы грузового двора и ее путевое развитие.

    Азербайджанские бизнесмены высказали заинтересованность в предложенных перспективах, и в дальнейшем стороны намерены подписать многостороннее соглашение для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.

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