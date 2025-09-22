Азербайджан и ОАЭ договорились о сотрудничестве по концепции "Город в городе"
Инфраструктура
- 22 сентября, 2025
- 11:31
Азербайджан и компания "Modon Holding" (ОАЭ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию концепции "Город в городе".
Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель холдинга Джассем Мохаммед Бу Атаба Аль Зааби подписали документ в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025), проходящего в Баку.
На церемонии подписания принимали участие заместитель премьер-министра Самир Шарифов и министр инвестиций ОАЭ Мохаммеда Хассан Альсувайди (Mohamed Hassan Alsuwaidi).
