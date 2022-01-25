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Азербайджан и Иран обсудили увеличение количества автобусов по маршруту Баку-Нахчыван

Азербайджан и Иран обсудили увеличение количества автобусов по маршруту Баку-Нахчыван В рамках визита министра дорог и градостроительства Ирана Ростама Гасеми в Азербайджан состоялась встреча между азербайджанской и иранской делегациями.
Инфраструктура
25 января 2022 г. 16:46
Азербайджан и Иран обсудили увеличение количества автобусов по маршруту Баку-Нахчыван

В рамках визита министра дорог и градостроительства Ирана Ростама Гасеми в Азербайджан состоялась встреча между азербайджанской и иранской делегациями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Со стороны Азербайджана на встрече приняли участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и другие официальные лица.

В ходе встречи были обсуждены увеличение ежедневного количества автобусов, действующих по регулярному маршруту Баку-Нахчыван-Баку, снижение налогов для автоперевозчиков, действующих через территорию Ирана в Нахчыван и обратно, отмена пошлины за каждый литр топлива, содержащегося в топливном баке автотранспортных средств при выезде с территории Ирана, и другие актуальные вопросы касающиеся автотранспорта.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran discuss increasing number of Baku-Nakhchivan buses via Iran
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran Bakı-Naxçıvan avtobuslarının sayının artırılmasını müzakirə edib

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