​"Азербайджан Хава Йоллары" и "Тюрк Хава Йоллары" подписали соглашение

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Компании "Азербайджан Хава Йоллары" и "Тюрк Хава Йоллары" подписали код-шеринговое соглашение по маршрутам Азербайджан-Турция и в обратном направлении, которое вступит в силу 29 марта.

Как сообщает Report, это соглашение позволит пассажирам планировать визиты из одной страны в другую и выбирать наиболее подходящие маршруты с удобными стыковками. В рамках код-шерингового соглашения маркетинговый код "Тюрк Хава Йоллары" будет размещен на рейсах Баку-Стамбул (Ататюрк/Сабина Гёкчен)-Анкара. В свою очередь, маркетинговый код "Азербайджан Хава Йоллары" будет размещен на рейсах Стамбул (Ататюрк)-Баку-Нахчыван (Гянджа) и Стамбул (Сабина Гёкчен)-Баку. Кроме того, согласно специальному прорейтовому соглашению, каждая из авиакомпаний представит пассажирам широкую сеть своих рейсов из Стамбула и Баку в дополнительных секторах.

Вице-президент "Азербайджан Хава Йоллары" Ариф Мамедов отметил, что сотрудничество с "Тюрк Хава Йоллары" на основании нового код-шерингового соглашения - важный этап в развитии взаимоотношений, благодаря которому созданы возможности для комфортного полета клиентов до пункта назначения.